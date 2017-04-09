В Египте введено чрезвычайное положение

Телеканал BBC сообщил, что вечером 9 апреля президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявил о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать в течение трех месяцев.

Ранее египетские СМИ сообщили, что по приказу президента усилено патрулирование Каира.

9 апреля, когда копты отмечали вербное воскресенья, взрывные устройства сработали в соборах в Танте и Александрии. Министерство здравоохранения Египта сообщило, что в результате теракта в Александрии погибли не менее 18 человек, 27 жизней унес взрыв в соборе в Танте. Таким образом, число жертв двух терактов достигло 45 человек. Более сотни людей получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за теракты в Египте взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".