9 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

В Египте введено чрезвычайное положение

время публикации: 22:27 | последнее обновление: 22:27 блог версия для печати фото
В Египте введено чрезвычайное положение

Телеканал BBC сообщил, что вечером 9 апреля президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявил о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать в течение трех месяцев.

Ранее египетские СМИ сообщили, что по приказу президента усилено патрулирование Каира.

9 апреля, когда копты отмечали вербное воскресенья, взрывные устройства сработали в соборах в Танте и Александрии. Министерство здравоохранения Египта сообщило, что в результате теракта в Александрии погибли не менее 18 человек, 27 жизней унес взрыв в соборе в Танте. Таким образом, число жертв двух терактов достигло 45 человек. Более сотни людей получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за теракты в Египте взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
"Исламское государство" взяло ответственность за теракты против христиан в Египте
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
Теракт в соборе Святого Марка в Александрии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
Теракты против христиан в Египте, десятки погибших







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