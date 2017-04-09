9 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Миллионная манифестация в Стамбуле в поддержку реформ Эрдогана

время публикации: 10:36 | последнее обновление: 10:36 блог версия для печати

Более миллиона человек приняли участие в манифестации в поддержку введения в Турции президентского правления, которая состоялась в Стамбуле. Перед участниками манифестации выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Референдум, который пройдет в Турции, наделит главу государства практически неограниченными полномочиями. Парламент утратит контроль над деятельностью правительства.

Лидеры оппозиции выступают против конституционной реформы, утверждая, что она будет означать диктатуру Эрдогана. Бывший лидер Партии справедливости и развития, ставший первым президентом, избранным всенародно, и сейчас обладает огромной властью.

Однако Эрдоган утверждает, что стремится стабилизировать институты власти. "С провозглашения республики в Турции сменилось 48 правительств, в то время как во Франции – 11 президентов, а в Великобритании – 15 премьер-министров", - сказал он.

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