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Ближний Восток

В Турции разбился воздушный шар, погиб турист

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 09:51 блог версия для печати фото
В Турции разбился воздушный шар, погиб турист

В турецкой провинции Каппадокия рухнул воздушный шар с туристами. Согласно предварительным данным, один человек погиб, около двадцати пострадали. Дополнительные подробности не сообщаются.

Путешествия на воздушном шаре – одно из самых популярных развлечений для туристов в Каппадокии. Периодически полеты заканчиваются аварией.

Так, в 2009 году при посадке получили травмы 12 израильтян, отправившихся в Турцию на празднование бар-мицвы. Несмотря на ветреную погоду, они решили не отказываться от уже оплаченного путешествия.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 декабря 2014 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 22 июля 2009 г.
Авария в Турции: 12 израильтян разбились на воздушном шаре
// NEWSru.co.il // В мире // 29 мая 2009 г.
В Турции упал воздушный шар с туристами из Великобритании: один человек погиб







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