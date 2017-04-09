В Турции разбился воздушный шар, погиб турист

В турецкой провинции Каппадокия рухнул воздушный шар с туристами. Согласно предварительным данным, один человек погиб, около двадцати пострадали. Дополнительные подробности не сообщаются.

Путешествия на воздушном шаре – одно из самых популярных развлечений для туристов в Каппадокии. Периодически полеты заканчиваются аварией.

Так, в 2009 году при посадке получили травмы 12 израильтян, отправившихся в Турцию на празднование бар-мицвы. Несмотря на ветреную погоду, они решили не отказываться от уже оплаченного путешествия.