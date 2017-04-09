Экипаж Turkish Airlines принял роды на высоте в 13 тысяч метров

Экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, совершавшего рейс из Конакри в Стамбул, на высоте 12.800 метров был вынужден принять роды у пассажирки, у которой вскоре после взлета начались схватки, сообщает BBC.

Пассажирка была на 28-й неделе беременности, и роды начались неожиданно.

С помощью экипажа и других пассажиров женщина родила здоровую девочку, которую назвали Кадиджу.

Мать и ребенок, обе в хорошем состоянии, были госпитализированы в больницу, когда самолет совершил посадку в столице Буркина-Фасо Уагадугу.