ХАМАС: в результате авиаудара по Газе есть пострадавшие

Сайт "Палестинский информационный центр", принадлежащий террористической организации ХАМАС, сообщает, что в результате атаки израильских ВВС в ночь на 9 августа в секторе Газы были ранены, по меньшей мере, три человека.

26-летний мужчина получил серьезное осколочное ранение в голову, еще двое были ранены легко. Пострадавшие доставлены в больницу "Шифа" в Газе.

По сведениям ПИЦ, ВВС ЦАХАЛа атаковали лагерь боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) в районе "Башни Макуси", на северо-западной окраине города Газа. Кроме того, ракета была выпущена по объекту боевиков ХАМАС на севере сектора.

В ночь на среду, 9 августа, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по целям в секторе Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, были атакованы два объекта террористической организации ХАМАС в северной части сектора. Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел израильской территории накануне вечером, отмечается в сообщении. "ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за происходящее в секторе Газы", – подчеркнула армейская пресс-служба.

Вечером во вторник в населенных пунктах регионального совета Хоф Ашкелон и в промышленной зоне Ашкелона прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Ракета разорвалась на пустыре на территории регионального совета Хоф Ашкелон. В результате обстрела никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб.