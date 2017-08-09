9 августа 2017 г.
О состоянии Люси Дубинчик
История москвички, переехавшей в Израиль
Решена судьба Андрея Малахова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:41 ХАМАС: в результате авиаудара по Газе есть пострадавшие
03:05 ЦАХАЛ ответил на ракетный обстрел территории Израиля авиаударами по сектору Газы
21:47 Палестинские источники: танки ЦАХАЛа обстреляли цели в секторе Газы
15:45 Египет ужесточает правила выдачи продовольственных карточек
14:36 США призвали разоружить "Хизбаллу" на юге Ливана
12:54 Шиитские ополченцы обвиняют США в гибели десятков боевиков
12:03 Выпущенная хуситами ракета упала в Красное море
11:28 На западе Турции произошло землетрясение
10:46 Иран после "ядерного соглашения": стремление к гегемонии в регионе. Комментарий Раза Цимта
10:44 Египет получает вторую построенную в Германии подлодку, сестру израильского "Дельфина"
Ближний Восток

ХАМАС: в результате авиаудара по Газе есть пострадавшие

время публикации: 05:41 | последнее обновление: 05:44 блог версия для печати фото
ХАМАС: в результате авиаудара по Газе есть пострадавшие

Сайт "Палестинский информационный центр", принадлежащий террористической организации ХАМАС, сообщает, что в результате атаки израильских ВВС в ночь на 9 августа в секторе Газы были ранены, по меньшей мере, три человека.

26-летний мужчина получил серьезное осколочное ранение в голову, еще двое были ранены легко. Пострадавшие доставлены в больницу "Шифа" в Газе.

По сведениям ПИЦ, ВВС ЦАХАЛа атаковали лагерь боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) в районе "Башни Макуси", на северо-западной окраине города Газа. Кроме того, ракета была выпущена по объекту боевиков ХАМАС на севере сектора.

В ночь на среду, 9 августа, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по целям в секторе Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, были атакованы два объекта террористической организации ХАМАС в северной части сектора. Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел израильской территории накануне вечером, отмечается в сообщении. "ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за происходящее в секторе Газы", – подчеркнула армейская пресс-служба.

Вечером во вторник в населенных пунктах регионального совета Хоф Ашкелон и в промышленной зоне Ашкелона прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле. Ракета разорвалась на пустыре на территории регионального совета Хоф Ашкелон. В результате обстрела никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 августа 2017 г.
ЦАХАЛ ответил на ракетный обстрел территории Израиля авиаударами по сектору Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2017 г.
Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы







  Rating@Mail.ru  
Среда, 9 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017