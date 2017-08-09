ИГ взяло на себя ответственность за гибель десятков шиитских боевиков

Командование западной коалиции заявило о непричастности к атаке на позиции действующей в Ираке шиитской группировки "Саид аль-Шухада". Жертвами обстрела стали, по меньшей мере, 36 человек, более 80 получили ранения.

Это стало ответом на заявление группировки, опубликованное 8 августа. В нем утверждалось, что удар по шиитам нанесли артиллерийские системы залпового огня и авиация США.

Ответственность за бомбардировку позиций "Саид аль-Шухада" взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Джихадисты также опубликовали видеоролик, скорее всего, не имеющий отношения к атаке.

"Саид аль-Шухада" входит в состав Отрядов народной мобилизации – шиитского ополчения, интегрированного в вооруженные силы Ирака. Оно принимает активное участие в борьбе с "Исламским государством". Ее действия нередко поддерживают авиация и артиллерия США.