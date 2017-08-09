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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 9 августа

время публикации: 06:48 | последнее обновление: 06:56 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 9 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 9 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

03:00. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по целям в секторе Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, были атакованы два объекта террористической организации ХАМАС в северной части сектора. Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел израильской территории накануне вечером.

04:00. Сайт "Палестинский информационный центр", принадлежащий террористической организации ХАМАС, сообщает, что в результате атаки израильских ВВС в ночь на 9 августа в секторе Газы были ранены, по меньшей мере, три человека. 26-летний мужчина получил серьезное осколочное ранение в голову, еще двое были ранены легко. Пострадавшие доставлены в больницу "Шифа" в Газе. По сведениям ПИЦ, ВВС ЦАХАЛа атаковали лагерь боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) в районе "Башни Макуси", на северо-западной окраине города Газа. Кроме того, ракета была выпущена по объекту боевиков ХАМАС на севере сектора.

05:00. В деревне Кубар, в пригороде Рамаллы, военные и следователи ШАБАКа вновь задержали для допроса отца и брата террориста, совершившего две недели назад тройное убийство в поселке Халамиш.

05:00. В деревни Саир военными в ходе операции был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

06:00. Минувшей ночью в лагере беженцев Даэйше на окраине Бейт-Лехема израильскими военными были задержаны двое палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции военные были вынуждены применить оружие, в результате "дружественного огня" был ранен один из военнослужащих, пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Подозреваемые, пытавшиеся скрыться, также получили ранения и госпитализированы.

06:00. В общей сложности, в ночь на 9 августа израильскими военными были задержаны 25 палестинских арабов, 22 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе трое активистов ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 августа 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 8 августа







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Среда, 9 августа 2017 г.
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