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Ближний Восток

Рамалла требует от Израиля прекратить использование "псевдоарабских" подразделений

время публикации: 07:54 | последнее обновление: 07:54 блог версия для печати фото
Рамалла требует от Израиля прекратить использование "псевдоарабских" подразделений

Советник председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хабаш опубликовал список условий, на которых руководство в Рамалле готово возобновить сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, прерванное после теракта и последовавших за ним беспорядков на Храмовой горе.

Как сообщает портал NRG, палестинская сторона требует полностью запретить вход израильских военных, а особенно – "превдоарабских" спецподразделений в "Зону А" автономии, которая находится под полным палестинским контролем.

Еще одно требование палестинцев – передача под контроль автономии КПП между "Зоной А" и "Зоной B", находящейся под гражданским контролем Рамаллы, но под военным контролем Израиля, и "Зоной С", находящейся под полным израильским контролем.

Кроме того, руководство ПНА требует допустить палестинских представителей к работе на пограничном переходе "Алленби", где на текущий момент работают только иорданские и израильские сотрудники.

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