9 августа 2017 г.
последняя новость: 04:04
О состоянии Люси Дубинчик
История москвички, переехавшей в Израиль
Решена судьба Андрея Малахова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:05 ЦАХАЛ ответил на ракетный обстрел территории Израиля авиаударами по сектору Газы
21:47 Палестинские источники: танки ЦАХАЛа обстреляли цели в секторе Газы
15:45 Египет ужесточает правила выдачи продовольственных карточек
14:36 США призвали разоружить "Хизбаллу" на юге Ливана
12:54 Шиитские ополченцы обвиняют США в гибели десятков боевиков
12:03 Выпущенная хуситами ракета упала в Красное море
11:28 На западе Турции произошло землетрясение
10:46 Иран после "ядерного соглашения": стремление к гегемонии в регионе. Комментарий Раза Цимта
10:44 Египет получает вторую построенную в Германии подлодку, сестру израильского "Дельфина"
07:23 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 8 августа
Ближний Восток

ЦАХАЛ ответил на ракетный обстрел территории Израиля авиаударами по сектору Газы

время публикации: 03:05 | последнее обновление: 04:15 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ ответил на ракетный обстрел территории Израиля авиаударами по сектору Газы
ВВС ЦАХАЛа ответили на ракетный обстрел территории Израиля ударами по сектору Газы
Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел израильской территории

В ночь на среду, 9 августа, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по целям в секторе Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, были атакованы два объекта террористической организации ХАМАС в северной части сектора.

Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел израильской территории накануне вечером, отмечается в сообщении.

"ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за происходящее в секторе Газы", – подчеркнула армейская пресс-служба.

Информация из палестинских источников о пострадавших в результате ударов ВВС ЦАХАЛа не поступала.

Напомним, вечером во вторник в населенных пунктах регионального совета Хоф Ашкелон и в промышленной зоне Ашкелона прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле.

Ракета разорвалась на пустыре на территории регионального совета Хоф Ашкелон. В результате обстрела никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет. (По состоянию на 8 августа).

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2017 г.
Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы







  Rating@Mail.ru  
Среда, 9 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017