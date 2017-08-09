Турция возводит заграждение на границе с Ираном

На востоке начато строительство бетонного заграждения на ирано-турецкой границе. 8 августа строительный объект посетил губернатор пограничной провинции Агры Сулейман Эльбан.

Забор состоит из передвижных блоков высотой три метра и шириной два метра. Масса каждого такого блока – семь тонн. Всего планируется перекрыть 144 из 500 километров границы.

Власти заявляют, что цель этой меры – предотвратить проникновение на турецкую территорию боевиков Рабочей партии Курдистана. Эта группировка признана террористической не только Турцией, но и США с Евросоюзом.

В феврале 2017 года было завершено возведение «забора безопасности» на 290-километровом участке турецко-сирийской границы. Это строительство также объяснялось необходимостью защиты от террористов.