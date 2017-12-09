Ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по объектам ХАМАСа в Газе

В ночь на субботу, 9 декабря, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по четырем объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. В сообщении подчеркивается, что цели были атакованы в ответ на недавние ракетные обстрелы израильской территории, ответственность за которые возлагается на ХАМАС, как на организацию, контролирующую сектор Газы.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, передает, что воздушные удары были нанесен по объекту боевиков к западу от Хан-Юниса, на юге сектора Газы: самолет F-16 выпустил не менее двух ракет по базе "Бригад Изаддина аль-Касама" в районе Кадисии. Кроме того, еще три ракеты были выпущены по базе боевиков ХАМАСа "Бадра", расположенной на месте бывшего еврейского поселения Нецарим, в центральной части сектора, юго-западней города Газа. Три ракеты были выпущены по базе боевиков в Джебалии, на севере сектора. Кроме того, была атакована база Абу Джарада, расположенная к югу от города Газа. Сведений о пострадавших в результате этих авиаударов не поступало. Но причинен значительный ущерб.

Вечером в пятницу, 8 декабря, с 18 до 22 часов из сектора Газы по израильской территории было выпущено не менее пяти ракет: одна из них была сбита системой ПРО "Железный купол", другая упала в Сдероте, причинив ущерб, еще две ракеты взорвались на незастроенной местности, и одна ракета упала в Газе. С израильской стороны раненых нет. Но двум жителям Сдерота потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока.

Ответственность за обстрелы израильской территории взяли на себя "Бригады Насера Салах ад-Дина" (боевое крыло "Комитетов народного сопротивления").

В ответ на ракетные обстрелы израильские ВВС, артиллерия и танки вечером 8 декабря нанесли серию ударов по позициям боевиков ХАМАСа и других террористических группировок.

Как передает агентство Maan, 8 декабря в результате израильских ударов по целям в северной части Газы тяжелые ранения получили не менее 15 человек, в их числе один маленький ребенок. В сообщении говорится, что ЦАХАЛ нанес удары по двум объектам боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) около башен Шейх Зуэйд, севернее лагеря беженцев Джальджулия, причинив значительный ущерб. Кроме того, израильские самолеты атаковали объект боевиков на северо-западе Газы, а артиллерия ЦАХАЛа обстреляла базу боевиков к востоку от Бейт-Хануна, на севере сектора. Были также обстреляны позиции к востоку от города Газа.

Ранее в Иерусалиме, Иудее и Самарии, а также на границе Газы, произошли столкновения с участниками массовых акций протеста, приуроченных ко "дню гнева", объявленного палестинскими радикальными организациями после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. В акциях протеста приняли участие около 10 тысяч человек. В ходе столкновений были убиты двое демонстрантов, более 200 получили ранения, травмы и отравления слезоточивым газом, сообщает "Красный полумесяц". Ранее сообщалось, что 7 декабря в ходе столкновений с израильскими военными и полицейскими пострадали более 100 арабов.

В ночь на 9 декабря министерство здравоохранения Палестинской автономии распространило заявление, в котором сказано, что 7-8 декабря в результате столкновений пострадали около 1100 палестинских арабов. Правда, при этом признается, что в большинстве случаев речь идет о легких отравлениях слезоточивым газом.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Декабрь. 5 обстрелов. 5 ракет. Нет пострадавших (по данным на 9 декабря).

Сентябрь-ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





