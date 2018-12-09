СМИ: Нетаниягу стремится установить дипотношения с Саудовской Аравией до выборов

Вечером в субботу, 8 декабря, сайт Mako сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу стремится наладить дипломатические отношения с Саудовской Аравией еще до выборов в Кнессет 21-го созыва.

По меньшей мере, он хочет добиться того, чтобы контакты между двумя странами стали публичными и официальными, отмечается в сообщении.

По сведениям редакции Mako, в налаживании таких контактов участвует глава "Мосада" Йоси Коэн. Содействие оказывают и американские дипломаты.

В канцелярии главы правительства отказались комментировать эту информацию.

В конце октября этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу впервые посетил Оман, где встречался с султаном Кабусом. 23 ноября представитель канцелярии премьер-министра по связям с арабскими СМИ Хани Марзук заявил, что в скором времени Нетаниягу посетит королевство Бахрейн. 25 ноября Нетаниягу принимал в Иерусалиме президента мусульманского Чада Идриса Деби.

Несмотря на контакты с Израилем на высшем уровне, Оман на прошлой неделе на Генеральной ассамблее ООН голосовал против американского проекта резолюции, осуждающей террористическую деятельность ХАМАСа. Бахрейн и Саудовская Аравия, как и все прочие арабские страны, также голосовали "против", хотя США открыто призывали эти государства поддержать резолюцию. Чад в голосовании не участвовал.

27 ноября в интервью изданию The Washington Post президент США Дональд Трамп заявил, что сохранение союзнических отношений с Саудовской Аравией необходимо для противостояния Ирану и поддержки Израиля. Отвечая на вопрос Джоша Доуси о предстоящем обсуждении с сенаторами проблем взаимоотношений с Эр-Риядом на фоне расследования обстоятельств убийства в Турции саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги (Хашукджи), американский президент назвал саудовцев "важными союзниками". "Без них у Израиля было бы намного больше проблем. Нам нужен противовес Ирану", – сказал президент США.

1 ноября газета Washington Post писала, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу неоднократно беседовал с высокопоставленными представителями американской администрации США, выражая поддержку наследнику престола Саудовской Аравии принцу Мухаммаду бин Салману после того, как того обвинили в организации убийства оппозиционера Джамаля Хашогги (Хашукджи). При этом, как утверждалось в публикации, Нетаниягу заявлял, что принц – ключевой союзник США в ближневосточном регионе.

В течение последнего месяца было несколько заметных публикаций по поводу особых отношений между Израилем и Саудовской Аравией. В частности, 11 ноября газета The New York Times писала, что в 2017 году саудовская разведка начала проверять возможность убийства высокопоставленных представителей режима аятолл, среди целей называлось имя командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, причем одним из посвященных в этот план был израильтянин Джоэль Замель, который связан со спецслужбами еврейского государства.

Вскоре после этого выходящая в Катаре газета "Аль-Араб" писала, что наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман пытался убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу начать войну против контролирующей сектор Газы группировки ХАМАС. Впрочем, другие источники эти сведения не подтверждали. Возможно, речь шла о попытке дискредитировать Саудовскую Аравию, известную тесными неформальными связями с Израилем.





