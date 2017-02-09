ХАМАС связывает атаку ВВС с ракетным обстрелом Эйлата

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАС, связывает атаку израильских ВВС в районе границы Египта и сектора Газы с недавним ракетным обстрелом Эйлата с территории Синайского полуострова.

В сообщении утверждается, что израильские ВВС нанесли удар по туннелю в районе границы между сектором Газы и Египтом.

Руководство террористической организации ХАМАС объявило, что в результате атаки на границе сектора Газы и Египта были убиты двое палестинцев и еще пятеро получили ранения.

Названы имена убитых. Это 24-летний Хусам Хамид Суфи из Рафаха и 38-летний Мухаммад Ануар аль-Акра из Газы.

По версии палестинского агентства Safa, убитые были "рабочими". Предполагается, что атака была осуществлена беспилотным самолетом.

Пресс-служба ЦАХАЛа не подтверждает факт нанесения удара по туннелю в Газе. Не исключено, что атака была осуществлена египетскими военными.

Напомним, что 8 февраля около 22:55 в Эйлате прозвучала первая сирена системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. В течение последующих пяти минут сирены срабатывали дважды. Жители Эйлата слышали не менее четырех взрывов.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что с Синайского полуострова в сторону израильской территории были выпущены четыре ракеты. Три из них были сбиты системой ПРО "Железный купол", четвертая упала на открытой местности, не причинив ущерба. Фрагменты противоракеты упали в бассейн одного из отелей в Эйлате.

Четырем иностранным туристам потребовалась медицинская помощь для выведения из шокового состояния.

Ответственность за обстрел Эйлата взяла на себя террористическая группировка салафитского толка "Вилайят Синай", считающаяся отделением "Исламского государства" на Синайском полуострове (бывшая "Ансар Байт аль-Макдис").

Ракетные обстрелы Эйлата. Обратная хронология

8 февраля 2017 года. Четыре ракеты были выпущены в сторону Эйлата с Синайского полуострова. Три из них сбиты системой ПРО "Железный купол". Остальные упали на открытой местности. Никто не пострадал.

24 июля 2014 года. Попытка ракетного обстрела Эйлата из Синая. Ракета сбита системой ПРО "Железный купол".

15 июля 2014 года, накануне ожидаемого объявления о прекращении огня в секторе Газы после недели проведения операции "Нерушимая скала", террористы обстреляли Эйлат. На территории города взорвались три ракеты. Легкие ранения получили два человека.

31 января 2014 года Эйлат был обстрелян с Синайского полуострова. Ракета, выпущенная по городу, была сбита батареей противоракетной обороны "Железный купол". Ответственность за обстрел взяла на себя террористическая организация "Ансар Байт аль-Макдас".

20 января 2014 года Эйлат подвергся ракетному обстрелу. Две ракеты разорвались в окрестностях города, не причинив ущерба.

В 2013 году было зафиксировано три обстрела: августе, июле и апреле. В апреле впервые в истории обстрелов этого города сработал сигнал "Цева Адом". Но многие жители и гости Эйлата, не привыкшие к таким предупреждениям об обстреле, никак на сирену не отреагировали.

В течение 2012-го года были зафиксированы три попытки ракетных обстрелов Эйлата: в апреле, в июне и в августе. В результате прошлогодних обстрелов никто не пострадал и не был причинен ущерб.

В августе 2010 года Эйлат подвергался обстрелу ракетами "град". Две ракеты упали тогда в Эйлатский залив, одна разорвалась на открытой местности в Эйлате, еще две – в Акабе (Иордания), где в результате взрыва 6 человек получили ранения. Тогда представители египетских сил безопасности заявляли, что обстрел произвели с Синайского полуострова боевики палестинской террористической организации ХАМАС.

Ранее Эйлат обстреливали также ракетами в апреле 2010-го, тогда никто не пострадал.

19 августа 2005 года террористы обстреляли ракетами два американских военных корабля, стоявших в порту Акабы, но промахнулись: одна из ракет упала возле Эйлатского аэропорта, легко ранив таксиста, другая разорвалась в иорданском военном госпитале, в результате чего погиб один военнослужащий. Ответственность за тот теракт брала на себя группировка "Бригады Абдаллы Аззама", связанная с "Аль-Каидой". Исполнители теракта были приговорены в Иордании к смертной казни.





