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Ближний Восток

Армия Египта начала крупную контртеррористическую операцию на севере Синая

время публикации: 09:19 | последнее обновление: 09:19 блог версия для печати фото
Армия Египта начала крупную контртеррористическую операцию на севере Синая

Пресс-служба армии Египта объявила о начале крупной контртеррористической операции против ассоциированной с "Исламским государством" организации "Вилаят Синай" на севере и в центральных районах Синайского полуострова.

Операция проводится частями армии и полиции при активной поддержке авиации и артиллерии.

Накануне ООН опубликовала специальный отчет, возлагающий на "Вилаят Синай" ответственность за бойню в мечети Ар-Рауда, в результате которой погибли более 300 человек, и называющий организацию самой сильной структурой ИГ на текущий момент.

Отметим, что "Исламское государство" утверждает, что боевики этой организации не причастны к теракту в мечети, в результате которого погибли более 300 человек. В заявлении, распространенном ячейкой, действующей на Синайском полуострове, говорится: "Мы не убиваем невинных мусульман".

После теракта в мечети Ар-Рауда президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к новому начальнику генерального штаба египетской армии Мухаммаду Фариду Хеджази, приказав ему в трехмесячный срок восстановить безопасности и стабильность на Синайском полуострове.

При этом ас-Сиси заявил, что Хеджази может применять силу в любых необходимых объемах, оставив планирование и выполнение приказа на усмотрение военного командования.



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