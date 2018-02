ПНА обвинила посла США в Израиле Фридмана в кризисе палестино-американских отношений

В пятницу, 9 февраля, глава ПНА Махмуд Аббас заявил через своего пресс-секретаря Набиля Абу Рудейну, что посол США в Израиле Дэвид Фридман несет личную ответственность за кризис в палестино-американских отношениях. Об этом сообщает JPost.

В частности, речь идет о соболезнованиях, высказанных Фридманом семье раввина Итамара Бен Галя, погибшего в начале недели в результате теракта в Яффо. Высказывая соболезнования, посол США упомянул о том, что двадцать лет назад он подарил поселению Ар Браха машину "скорой помощи", надеясь, что она будет использоваться для счастливых случаев.

"Житель Ар Браха убит террористом, у него остались жена и четверо детей. Палестинские "лидеры" приветствовали это убийство. Молитесь за семью Бен Галя", - написал Фридман.

"Заявления американского посла заставляют нас задуматься о его связах с оккупантами, - заявил Абу Рудейна. – Кого он вообще представляет: США или Израиль?"

20 years ago I gave an ambulance to Har Bracha hoping it would be used to deliver healthy babies. Instead, a man from Har Bracha was just murdered by a terrorist, leaving behind a wife and four children. Palestinian “leaders” have praised the killer. Praying for the BenGal family