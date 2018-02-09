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Ближний Восток

ПНА обвинила посла США в Израиле Фридмана в кризисе палестино-американских отношений

время публикации: 16:45 | последнее обновление: 18:04 блог версия для печати фото
Посол США в Израиле Дэвид Фридман
Пресс-секретарь главы ПНА Набиль Абу Рудейна
ПНА обвинила посла США в Израиле Фридмана в кризисе палестино-американских отношений

В пятницу, 9 февраля, глава ПНА Махмуд Аббас заявил через своего пресс-секретаря Набиля Абу Рудейну, что посол США в Израиле Дэвид Фридман несет личную ответственность за кризис в палестино-американских отношениях. Об этом сообщает JPost.

В частности, речь идет о соболезнованиях, высказанных Фридманом семье раввина Итамара Бен Галя, погибшего в начале недели в результате теракта в Яффо. Высказывая соболезнования, посол США упомянул о том, что двадцать лет назад он подарил поселению Ар Браха машину "скорой помощи", надеясь, что она будет использоваться для счастливых случаев.

"Житель Ар Браха убит террористом, у него остались жена и четверо детей. Палестинские "лидеры" приветствовали это убийство. Молитесь за семью Бен Галя", - написал Фридман.

"Заявления американского посла заставляют нас задуматься о его связах с оккупантами, - заявил Абу Рудейна. – Кого он вообще представляет: США или Израиль?"

"Рекомендации Фридмана направлены отнюдь не на достижение справедливого мира на основе международного права. Они стали причиной кризиса в палестино-американских отношениях", - подчеркнул пресс-секретарь Аббаса.

Отметим, что также в пятницу, 9 февраля, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт публично осудил главу ПНА Махмуда Аббаса за попытку отрицания связи между Иерусалимом и иудаизмом. Как отмечает CBN news, ранее Гринблатт воздерживался от публичной критики в адрес Аббаса.

Напомним, что в конце января власти США заморозили 70 миллионов долларов из помощи, предназначенной для UNRWA в ответ на поведение властей Палестинской автономии. В минувшую среду, 7 февраля, президент США Дональд Трамп отклонил просьбу израильских властей освободить средства, предназначавшиеся для агентства помощи палестинским беженцам UNRWA, и направить их на восстановление сектора Газы.



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