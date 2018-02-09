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Ближний Восток

ЦАХАЛ готовится к "дню гнева" в Палестинской автономии

время публикации: 07:05 | последнее обновление: 07:05 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ готовится к "дню гнева" в Палестинской автономии
ЦАХАЛ готовится к "дню гнева" в Палестинской автономии

Командование Армии обороны Израиля приняло решение о повышении боевой готовности частей, расположенных в Иудее и Самарии в связи со звучащими в городах Палестинской автономии призывами к "дню гнева".

В районы возможных беспорядков направлены несколько дополнительных батальонов, увеличено количество поднятых в воздух аэростатов наблюдения, усилена охрана дорожной сети, сообщает газета "Исраэль а-Йом".

В последние дни в регионе увеличилось количество попыток терактов. Террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" призывают жителей Палестинской автономии "идти в мечеть Аль-Акса и вступать в конфронтацию с израильскими военными".

Уже накануне были отмечены беспорядки в районе Эль-Хадада, Бейт-Фурика, Наби-Салах, Бейт-Джалы, Эль-Хадера. Еще в нескольких местах, включая иерусалимский квартал Писгат-Зеэв, были брошены бутылки с зажигательной смесью. В районе Ариэля каменной атаке подвергся израильский автомобиль.

Параллельно ЦАХАЛ продолжает преследование террориста Абдель Карима Аделя Ааси, убившего в Ариэле раввина Итамара Бен-Галя.

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