Беспорядки в Палестинской автономии: ЦАХАЛ применяет средства для разгона демонстраций

После пятничной молитвы в различных районах Палестинской автономии начались беспорядки, к которым в течение недели призывали террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад".

Столкновения с израильскими военными и полицейскими отмечены в арабской части Хеврона, в Бейт-Лехеме, в Эль-Бире, в Калькилии, в Рамалле, в Иерихоне, в районе КПП "Хавара" к югу от Шхема, в лагере беженцев Фавар, в деревнях Бита, Тамун.

Деревня Мазраа аль-Гарбия в районе Рамаллы приказом командующего Центральным округом ЦАХАЛа объявлена закрытой военной зоной.

Для подавления беспорядков применяются слезоточивый газ и резиновые пули.

Арабские СМИ сообщают, что на текущий момент в результате беспорядков ранения получили пять палестинских арабов и один военнослужащий ЦАХАЛа.

У входа в Пещеру Праотцев бойцы МАГАВа задержали молодого палестинского араба с ножом, а затем оказали помощь жителю автономии, потерявшему сознание на улице.

Сообщается также, что силы ЦАХАЛа в районе границы с сектором Газы приведены в состояние повышенной готовности.





