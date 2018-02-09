18+
9 февраля 2018 г.
последняя новость: 23:09
Пределы сирийской стратегии Кремля
Израиль взялся за нелегалов
"Равноправный Израиль" по-арабски
У социал-демократов - проблемы
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:34 В лагере палестинских беженцев Эйн аль-Хильве погибли два человека
19:05 В беспорядках на границе с сектором Газы приняли участие около 400 арабов
16:45 ПНА обвинила посла США в Израиле Фридмана в кризисе палестино-американских отношений
14:13 Беспорядки в Палестинской автономии: ЦАХАЛ применяет средства для разгона демонстраций
13:41 На холме в центре Хеврона, откуда была застрелена Шальхевет Пас, размещена рота ЦАХАЛа
10:15 Премьер-министр Индии посетит Амман и Рамаллу
09:19 Армия Египта начала крупную контртеррористическую операцию на севере Синая
07:54 Арабский журналист обвинил убийцу раввина Разиэля Шеваха в гомосексуализме, после чего сослался на хакеров
07:05 ЦАХАЛ готовится к "дню гнева" в Палестинской автономии
03:06 Эрдоган: турецкая армия проведет операцию в сирийской провинции Идлиб
Ближний Восток

Беспорядки в Палестинской автономии: ЦАХАЛ применяет средства для разгона демонстраций

время публикации: 14:13 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати фото
Беспорядки в Палестинской автономии: ЦАХАЛ применяет средства для разгона демонстраций

После пятничной молитвы в различных районах Палестинской автономии начались беспорядки, к которым в течение недели призывали террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад".

Столкновения с израильскими военными и полицейскими отмечены в арабской части Хеврона, в Бейт-Лехеме, в Эль-Бире, в Калькилии, в Рамалле, в Иерихоне, в районе КПП "Хавара" к югу от Шхема, в лагере беженцев Фавар, в деревнях Бита, Тамун.

Деревня Мазраа аль-Гарбия в районе Рамаллы приказом командующего Центральным округом ЦАХАЛа объявлена закрытой военной зоной.

Для подавления беспорядков применяются слезоточивый газ и резиновые пули.

Арабские СМИ сообщают, что на текущий момент в результате беспорядков ранения получили пять палестинских арабов и один военнослужащий ЦАХАЛа.

У входа в Пещеру Праотцев бойцы МАГАВа задержали молодого палестинского араба с ножом, а затем оказали помощь жителю автономии, потерявшему сознание на улице.

Сообщается также, что силы ЦАХАЛа в районе границы с сектором Газы приведены в состояние повышенной готовности.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 февраля 2018 г.
ЦАХАЛ готовится к "дню гнева" в Палестинской автономии







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 9 февраля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018