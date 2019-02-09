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9 февраля 2019 г.
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Ближний Восток

СМИ: Саудовская Аравия отказывается от нормализации отношений с Израилем

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 07:00 блог версия для печати фото

Израильский телеканал "Эсер" сообщил, что в распоряжении редакции оказался "секретный документ", из которого следует, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд отказался от нормализации отношений с Израилем.

Со ссылкой на высокопоставленного израильского дипломата телеканал "Эсер" цитирует документ, подготовленный Госдепартаментом США в декабре 2018 года, в котором дана оценка отношений с Эр-Риядом и, в частности, указывается, что саудовский монарх не поддерживает "сделку века", которую готовит Вашингтон. В том же документе отмечено, что в настоящее время именно король Салман, а не наследный принц Мухаммад, контролирует переговорный процесс по "палестинской тематике". Таким образом, шансы на нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией крайне низки, отмечает телеканал "Эсер".

Эта информация цитируется многими арабскими СМИ, в частности палестинским агентством Maan.

Напомним, что 31 января главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Кувейта провели встречу в Центре конгрессов имени короля Хусейна на Мертвом море. Обсуждалось сближение позиций этих стран по различным вопросам региональной политики: палестино-израильское урегулирование, катарский конфликт, ситуация в Сирии. 30 января кувейтская газета "Аль-Кабас" писала, что главной темой обсуждения на этой встрече станет нормализация отношений с Израилем.

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