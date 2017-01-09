Администрация Аббаса не стала осуждать действия убийцы солдат в Иерусалиме

По состоянию на утро понедельника, 9 января, администрация Махмуда Аббаса не осудила действия террориста, совершившего на грузовике наезд на израильских военнослужащих в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Жертвами этого теракта стали три курсанта и офицер, 17 человек получили ранения и травмы.

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Накануне вечером один из представителей ПНА заявил, что это нападение было "естественной реакцией" на действия израильских военных и еврейских поселенцев, почти дословно повторив реакцию руководства ХАМАС.

Напомним, что лидеры палестинских террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" еще вчера днем выразили удовлетворение в связи с "героической операцией" в Иерусалиме.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАС, приводил комментарий пресс-службы этой организации: "Эти действия являются естественной реакцией на преступления, нарушения прав и продолжающиеся атаки сионистов на наши дома и священные места". Пресс-секретарь ХАМАС в Газе призвал арабов в Иерусалиме и на Западном берегу к усилению конфронтации с оккупационными силами (в числе которых были названы солдаты и поселенцы) и к "решительной защите мечети Аль-Акса".

Лидеры ФАТХ и ПНА с открытыми призывами к террору 8-9 января не выступали.





