Президент Ливана прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент Ливана Мишель Аун прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Эр-Рияд стал первой столицей, в которую отправился глава государства после избрания на этот пост. В программе турне также посещение Катара.

Аун надеется восстановить политические и экономические связи с самой богатой страной арабского мира. Причиной их ухудшения стал как двухлетний политический вакуум в Ливане, так и разногласия по сирийскому вопросу.

Ливан принял около 1.5 миллионов сирийских беженцев и не в состоянии обеспечить их самостоятельно. Шиитская группировка "Хизбалла" участвует в гражданско й войне в Сирии на стороне режима Башара Асада и поддерживается Ираном – главным геополитическим противником Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии решение совершить первую поездку в Эр-Рияд издание воспринимается как стремление вернуться в ряды арабской нации. На вопрос, выступала ли "Хизбалла" против визита, пресс-служба Ауна ответила, что избрание президента было единогласным, и он пользуется поддержкой всех партий.