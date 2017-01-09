9 января 2017 г.
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Ближний Восток

Президент Ливана прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

время публикации: 20:59 | последнее обновление: 20:59 блог версия для печати

Президент Ливана Мишель Аун прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Эр-Рияд стал первой столицей, в которую отправился глава государства после избрания на этот пост. В программе турне также посещение Катара.

Аун надеется восстановить политические и экономические связи с самой богатой страной арабского мира. Причиной их ухудшения стал как двухлетний политический вакуум в Ливане, так и разногласия по сирийскому вопросу.

Ливан принял около 1.5 миллионов сирийских беженцев и не в состоянии обеспечить их самостоятельно. Шиитская группировка "Хизбалла" участвует в гражданско й войне в Сирии на стороне режима Башара Асада и поддерживается Ираном – главным геополитическим противником Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии решение совершить первую поездку в Эр-Рияд издание воспринимается как стремление вернуться в ряды арабской нации. На вопрос, выступала ли "Хизбалла" против визита, пресс-служба Ауна ответила, что избрание президента было единогласным, и он пользуется поддержкой всех партий.

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