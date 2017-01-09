Башар Асад о конференции в Астане: "Мы готовы обсуждать все"

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью французскому телевидению, что готов обсуждать любые вопросы на конференции по урегулированию ситуации в Сирии, которая должна пройти в конце января в столице Казахстана Астане.

"Мы готовы обсуждать все. Ведь речь пойдет об окончании вооруженного конфликта, о будущем нашей страны. Мы готовы к самым открытым дискуссиям. Вопрос в том, с кем это обсуждать. Важно, чтобы с другой стороны была сирийская оппозиция, а не люди, живущие в Великобритании и Франции", - сказал президент.

Асад сообщил, что режим готов обсуждать и вопрос о президентстве. "Однако мы должны помнить, что механизм избрания и отстранения главы государства определен конституцией, и если их не устраивает этот механизм, нужно будет обратиться к сирийскому народу – только он вправе менять конституцию", - подчеркнул он.

Глава государства заявил, что не ставит перед собой цели править пожизненно, как его отец. По его словам, даже одержав победу на выборах, но лишившись народной поддержки, глава государства ничего не сможет сделать. "В таких условиях нет смысла быть президентом", - сказал Асад.

Он также выразил надежду, что после вступления в должность президента США Дональда Трампа отношения между этой страной и Россией значительно улучшаться, что приведет к положительным сдвигам не только на региональной, но и на мировой арене.