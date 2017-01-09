"Решет бет": ПНА сообщила об аресте активиста ИГ, планировавшего теракт против израильтян

Службы безопасности Палестинской национальной администрации арестовали около двух недель назад в Хевроне юношу, планировавшего совершить теракт против израильтян. У него была изъята взрывчатка. Об этом сообщает радиостанция "Решет Бет".

Согласно источнику, цитируемому радиостанцией, террорист при помощи интернета поддерживал связь с активистами "Исламского государства" за границей. Всего же палестинская полиция задержала около десяти сторонников этой террористической группировки.

Можно предположить, что сообщение представителя ПНА об аресте призвано продемонстрировать израильтянам, что палестинское руководство ведет борьбу с террором джихадистов. Отметим, что официально ПНА не стало осуждать теракт в Иерусалиме, унесший жизни четырех военнослужащих.

В то же время боевое крыло движения ФАТХ, "Бригады мучеников аль-Аксы", выступило в поддержку террориста. Согласно заявлению боевиков, наезд на солдат – легитимный способ борьбы с сионистской оккупацией.





