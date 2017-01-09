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Ближний Восток

Из-за снегопада в Стамбуле отменены 380 авиарейсов, включая израильские

время публикации: 09:27 | последнее обновление: 09:27 блог версия для печати фото
Из-за снегопада в Стамбуле отменены 380 авиарейсов, включая израильские

В связи с продолжающимся интенсивным снегопадом в международном аэропорту имени Ататюрка и аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле в понедельник, 9 января, были отменены около 380 авиарейсов.

В числе прочих, отменены рейсы компании Turkish Airlines в Израиль (TK784 и TK794).

Снегопад в Стамбуле продолжается третий день, в субботу и в воскресенье в аэропортах города было отменено около 1100 рейсов, отмечает РИА Новости.

Движение транспорта в Стамбуле сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 января 2017 г.
Turkish Airlines отменяет авиарейсы из-за непогоды в Стамбуле







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