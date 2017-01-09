Из-за снегопада в Стамбуле отменены 380 авиарейсов, включая израильские

В связи с продолжающимся интенсивным снегопадом в международном аэропорту имени Ататюрка и аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле в понедельник, 9 января, были отменены около 380 авиарейсов.

В числе прочих, отменены рейсы компании Turkish Airlines в Израиль (TK784 и TK794).

Снегопад в Стамбуле продолжается третий день, в субботу и в воскресенье в аэропортах города было отменено около 1100 рейсов, отмечает РИА Новости.

Движение транспорта в Стамбуле сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.