12 иорданцев предстанут перед судом за оскорбление жертв теракта в Стамбуле

Высший суд по делам государственной безопасности Иордании поручил прокуратуре начать расследование деятельности 12 граждан страны, которые подозреваются в оскорблении жертв теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь. Среди 39 погибших – два гражданина Иордании. Еще шесть иорданцев получили ранения.

Агентство Petra сообщает, что фигурантам дела может быть предъявлено обвинение в навете и оскорблении жертв террора, а также их родственников. Отмечается, что основанием для начала расследования стали посты, распространяемые в интернете.

Авторы постов были установлены и задержаны. Они подозреваются в нарушении 11-й статьи закона о кибер-безопасности Иордании, принятого в 2010 году. Эта статья запрещает пользоваться системами информации для террористической деятельности. Ее нарушители приговариваются к каторжным работам.