9 января 2017 г.
последняя новость: 16:36
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Ближний Восток

12 иорданцев предстанут перед судом за оскорбление жертв теракта в Стамбуле

время публикации: 16:12 | последнее обновление: 16:12 блог версия для печати фото
12 иорданцев предстанут перед судом за оскорбление жертв теракта в Стамбуле

Высший суд по делам государственной безопасности Иордании поручил прокуратуре начать расследование деятельности 12 граждан страны, которые подозреваются в оскорблении жертв теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь. Среди 39 погибших – два гражданина Иордании. Еще шесть иорданцев получили ранения.

Агентство Petra сообщает, что фигурантам дела может быть предъявлено обвинение в навете и оскорблении жертв террора, а также их родственников. Отмечается, что основанием для начала расследования стали посты, распространяемые в интернете.

Авторы постов были установлены и задержаны. Они подозреваются в нарушении 11-й статьи закона о кибер-безопасности Иордании, принятого в 2010 году. Эта статья запрещает пользоваться системами информации для террористической деятельности. Ее нарушители приговариваются к каторжным работам.

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Понедельник, 9 января 2017 г.
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