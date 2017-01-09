Битва за Мосул: иракская армия вышла к Тигру

Подразделения иракской армии, ведущие наступление на юге Мосула, вышли к южному мосту через разделяющую город реку Тигр. Этот успех имеет символическое, а не военное значение, поскольку мосты разрушены в результате авиаударов.

Тигр делит Мосул на две неравные части. Восточная часть больше по территории, а западная более населена. Западная находится под контролем террористической группировки "Исламское государство", за обладание восточной идут бои.

Мосул, крупнейший город на севере Ирака, был захвачен джихадистами весной 2014 года. Иракские власти объявили его освобождение главной целью военной кампании 2016 года. Сюда были стянуты основные армейские силы, а также многочисленные ополчения.

Штурм города был начат 17 октября и велся с трех сторон. Однако наступающие столкнулись с ожесточенным сопротивлением, особенно в западных районах. Предполагается, что освобождение города потребует еще нескольких месяцев.