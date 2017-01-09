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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 9 января

время публикации: 07:04 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 9 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 9 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 11 палестинских арабов, шестеро из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе пятеро активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Во время операции в деревне Бейт Фаджар был обнаружен тайник, в котором хранилось самодельное взрывное устройство.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 8 января







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