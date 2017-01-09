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Ближний Восток

Рейс авиакомпании Emirates был отменен из-за змеи на борту

время публикации: 14:45 | последнее обновление: 14:45 блог версия для печати фото
Рейс авиакомпании Emirates был отменен из-за змеи на борту

Авиакомпания Emirates была вынуждена отменить рейс Дубай-Маскат после того, как грузчики багажа в Международном аэропорту Дубая обнаружили в багажном отсеке змею.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, змея была обнаружена до того, как на борт поднялись пассажиры. Поиском аспида занимаются техники и уборщики Emirates.

В ноябре 2016 года змея, спрятавшаяся в отсеке для ручной клади, во время полета упала на голову пассажиров первого класса компании Aeromexico. Пострадавших не было, но на борту началась паника.

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