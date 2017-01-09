На Синае боевики атаковали КПП, есть убитые и раненые

Как сообщает телеканал Sky News Arabic, шесть человек погибли и около десяти получили ранения при нападении боевиков на КПП в городе аль-Ариш на северо-востоке Синайского полуострова.

Источники телеканала сообщили, что пострадавшие – египетские военнослужащие. По их словам, на месте продолжаются столкновения с боевиками. Тем не менее, медики прибыли на КПП, чтобы оказать помощь раненым.

Напомним, что летом 2013 года, после свержения президента-исламиста Мухаммада Мурси, египетская армия начала на Синае масштабную антитеррористическую операцию. Однако, несмотря на тысячи ликвидированных боевиков и сотни убитых солдат, покончить с террористами не удается.

Группировка "Ансар Бейт аль-Макдис", сменившая название на "Вилайят Синай" после присоединения к "Исламскому государству", не только атакует солдат и полицейских на Синайском полуострове, но и совершает теракты в африканской части Египта.