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Ближний Восток

На Синае боевики атаковали КПП, есть убитые и раненые

время публикации: 08:44 | последнее обновление: 09:15 блог версия для печати фото
Аль-Ариш, Египет

Как сообщает телеканал Sky News Arabic, шесть человек погибли и около десяти получили ранения при нападении боевиков на КПП в городе аль-Ариш на северо-востоке Синайского полуострова.

Источники телеканала сообщили, что пострадавшие – египетские военнослужащие. По их словам, на месте продолжаются столкновения с боевиками. Тем не менее, медики прибыли на КПП, чтобы оказать помощь раненым.

Напомним, что летом 2013 года, после свержения президента-исламиста Мухаммада Мурси, египетская армия начала на Синае масштабную антитеррористическую операцию. Однако, несмотря на тысячи ликвидированных боевиков и сотни убитых солдат, покончить с террористами не удается.

Группировка "Ансар Бейт аль-Макдис", сменившая название на "Вилайят Синай" после присоединения к "Исламскому государству", не только атакует солдат и полицейских на Синайском полуострове, но и совершает теракты в африканской части Египта.

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