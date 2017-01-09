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Ближний Восток

Перемирие в Сирии сорвано, войска Асада возобновили боевые действия около Дамаска

время публикации: 07:25 | последнее обновление: 08:02 блог версия для печати фото
Перемирие в Сирии сорвано, войска Асада возобновили боевые действия около Дамаска

Сирийская армия возобновила боевые действия в долине Вади Барда, к северо-западу от Дамаска, на фоне объявления о срыве перемирия, сообщает сайт газеты "Аль-Уатан".

Согласно указанному источнику, минувшей ночью войска Асада и боевики ливанской группировки "Хизбалла" заняли четыре населенных пункта в Вади Барда и установили контроль над высотами Дахр аль-Масаби.

В настоящее время сирийские войска ведут наступление на населенный пункт Кфар-Зейт, который считается оплотом группировки "Джабхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра"), ассоциированной с "Аль-Каидой".

Тем временем турецкие военные продолжают операцию "Щит Евфрата" на севере Сирии, в районе города Аль-Баб. Минобороны Турции сообщает, что за последние сутки были уничтожены 48 боевиков "Исламского государства". О потерях турецких военных сведений нет.

Напомним, что режим прекращения огня, объявленный в Сирии с 30 декабря, после согласования с Россией и Турцией, не распространялся на группировки "Исламское государство" и "Джабхат Фатх аш-Шам".

Согласно отчетам международных организаций, за последнюю неделю режим прекращения огня многократно нарушался в различных районах Сирии практически всеми участниками боевых действий. Впрочем, в министерстве обороны РФ заявляют, что российские военные строго соблюдали условия перемирия.

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