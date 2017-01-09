9 января 2017 г.
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Ближний Восток

Из-за снегопада в Стамбуле два рейса из Израиля приземлились в Анталии

время публикации: 17:39 | последнее обновление: 17:43 блог версия для печати фото
Из-за снегопада в Стамбуле два рейса из Израиля приземлились в Анталии

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines вечером 9 января сообщила, что из-за тяжелых погодных условий и продолжающегося снегопада аэропорт Стамбула не смог принять два рейса, вылетевшие ранее из Израиля.

Рейсы были перенаправлены в аэропорт Анталии. В сообщении говорится, что авиакомпания Turkish Airlines разместит пассажиров израильских рейсов в гостиницах Анталии.

Кроме того, Turkish Airlines сообщила об отмене двух своих рейсов, которые ближайшей ночью должны были вылететь в Израиль.

Также отложены три рейса TK787, TK789 TK791, которые должны были вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Стамбул.

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