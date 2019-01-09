СМИ: визит Ханийи в Москву отложен под давлением Израиля и Рамаллы

Назначенный на 15 января визит лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи в Москву отложен на неопределенный срок. Об этом 9 января сообщил ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой".

Телеканал, ссылаясь на источники в Рамалле, сообщил, что решение об отмене визита было принято Москвой под давлением Израиля и Махмуда Аббаса.

Однако источники в ХАМАС утверждают, что Израиль не имел отношения к этому решению, а визит отложен "по техническим причинам". Предположительно, сложности возникли после пограничного перехода "Рафах" на границе сектора Газы и Египта.

Ранее сообщалось, что лидера ХАМАС ждут в Москве 15 января, где он должен был встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки и замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью "Интерфаксу" пояснял, что стороны будут обсуждать "ситуацию на Ближнем Востоке, палестино-израильское урегулирование, ситуацию на палестинских оккупированных территориях, особенно в секторе Газы, и, конечно, задачу восстановления палестинского единства".

Израиль заявлял протест в связи с предстоящим визитом Ханийи в Москву. Но МИД России отклонил претензии Израиля, отметив, что Иерусалим сам ведет переговоры с лидерами ХАМАСа.

Отметим, что 9 января Михаил Богданов встретился с представителем Палестинской автономии Абдельхафизом Нофалом. Пресс-служба МИДа России сообщала, что встреча проходила по просьбе палестинской стороны. "В ходе беседы основное внимание было уделено перспективам преодоления межпалестинского раскола. При этом с российской стороны было вновь констатировано, что без решения этой первоочередной задачи невозможно продвижение в палестино-израильском урегулировании на общепризнанной международно-правовой базе. Были также затронуты некоторые актуальные практические вопросы российско-палестинских связей", - говорилось в сообщении пресс-службы.





