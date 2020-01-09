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NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 января 2020 г., 16:38

Иран: "Сотни раненых американских военных доставлены в больницу "Ихилов" . Комментарий

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База &quot;Айн аль-Асад&quot;

Командующий воздушно-космическими силами в Корпусе стражей Исламской революции, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде 9 января заявил, что США скрывают последствия ракетной атаки на авиабазу "Айн аль-Асад", которая была осуществлена в ночь на 8 января.

Амир Али Хаджизаде сообщил, что президент США Дональд Трамп, утверждающий, что в результате атаки никто из военнослужащих не пострадал, вводит общественность в заблуждение. По данным Ирана, раненые с авиабазы были доставлены на вертолетах в больницы в Израиле, Иордании и Багдаде.

Глава ВКС также отметил, что в качестве цели для ракетной атаки была выбрана одна из крупнейших авиабаз с тем, чтобы нанести "максимальный ущерб военной машине", поразить командный центр, а также технику.

Амир-Али Хаджизаде , которого цитирует издание Jamara.ir также повторил, что эта была первая часть операции возмездия за ликвидацию Касема Сулеймани.

Сразу после атаки на авиабазу "Айн аль-Асад" иранские официальные агентства сообщили, что в результате ракетного удара были ранены не менее 80 американских военнослужащих.

Сообщения о раненых на иракской военной базе, распространяемые иранскими СМИ и официальными лицами, по всей видимости, являются частью информационной войны.

9 января сайт газеты "Гаарец" сообщил, что информация о раненых, доставленных в Тель-Авив, распространялась с фейкового аккаунта в Twitter, якобы принадлежавшего корреспонденту этого издания Джека Хури. В частности, 8 января лже-Хури написал, что после ракетной атаки на авиабазу "Айн аль-Асад" в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве были доставлены 224 раненых. Журналист Джек Хури заявил, что уже несколько месяцев от его имени в социальных сетях распространяются фейки.

Американское издание The Daily Beast, проведя собственное расследование, пришло к выводу, что лже-аккаунт израильского журналиста связан с другой поддельной учетной записью - Марка Мура, репортера New York Post. Оба блога использовались для распространения ложных сведений и для осуществления проиранской пропаганды. А в период обострения отношений между США и Ираном на фоне ликвидации Касема Сулеймани оба "твиттера" использовались для нагнетания обстановки.

9 июля администрация Twitter удалила аккаунт лже-Джека Хури, использовавшийся для дезинформации.

В клинике "Ихилов" заявляют, что информация о поступлении десятков и сотен раненых в больницу не соответствует действительности.

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