Иран опубликовал данные расследования катастрофы украинского "Боинга": "Самолет загорелся в воздухе"

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительные результаты расследования обстоятельств крушения самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины", происшедшего 8 января около Тегерана, передает иранское агентство Tasnim.

Эти результаты до публикации в СМИ были переданы Украине (как стране, которой принадлежал самолет), США (как производителю самолета), Швеции и Канаде (как странам заявителям), отмечает иранское агентство.

Утром 9 января в Тегеран прибыли украинские эксперты, которые примут участие в расследовании.

"Лайнер сначала набрал высоту 8000 футов (около 2400 метров), а затем информация о самолете пропала с экрана радара, самолет упал на землю и разрушился", – пишут авторы иранского отчета.

"Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу... После столкновения с землей произошел взрыв", – цитирует этот отчет агенство ТАСС.

В отчете сказано, что самолет развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт: "Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся... В момент крушения самолет возвращался в аэропорт".

Согласно отчету, от экипажа самолета "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета".

В документе Организации гражданской авиации Ирана также сказано: "Черные ящики самолета, в том числе бортовой регистратор (FDR) и диктофон кабины (CVR), были обнаружены поисково-спасательными отрядами и находятся в распоряжении группы по расследованию авиационных происшествий. Оба устройства были повреждены в результате катастрофы и пожара. В обоих устройствах есть блоки памяти, но им причин видимый физический ущерб".

По сведениям Организации гражданской авиации Ирана, погибли 176 человек (167 пассажиров и девять членов экипажа). Среди них 146 пассажиров с иранскими паспортами, 10 – с афганскими паспортами, 5 – с канадскими паспортами, 4 – со шведскими паспортами, 2 – с украинскими паспортами. Все члены экипажа были гражданами Украины. Отметим, что эти данные не совпадают со сведениями о гражданстве, опубликованными Украиной и Канадой. Это, очевидно, связано с тем, что власти Ирана указали как иранских граждан всех пассажиров с двойным гражданством.

Украинская сторона ранее сообщала, что в самолете, помимо девяти членов экипажа (граждан Украины), находились 167 пассажиров, в их числе: 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, трое граждан Великобритании, трое граждан Германии и двое граждан Украины. Многие из пассажиров были иранцами с иным гражданством (это касается граждан Канады, Швеции, Германии и Великобритании, летевших этим рейсом). В то же время, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что из 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Иране самолета, 138 имели гражданство Канады: в Киеве они должны были пересесть в самолет, направляющийся в Северную Америку. То есть многие пассажиры, вылетавшие из Тегерана по иранским паспортам, тоже имели канадское гражданство.

Ранее агентство Reuters сообщило, что пять источников из служб безопасности – три американских, один европейский и один канадский – заявили: по оценке западных спецслужб, самолет Boeing 737-800 компании МАУ 8 января потерпел катастрофу из-за технической неисправности, а не был сбит ракетой. Канадский источник сообщил, что есть свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

Сообщается также, что американская компания по спутниковому наблюдению за авиаперелетами Aireon собрала данные о последних минутах этого самолета и передала их заинтересованным странам. В прошлом году компания Aireon предоставила подробные данные о траектории полета разбившегося эфиопского самолета Boeing 737 MAX. На основании этих данных власти США и Канада смогли найти сходство происходившего с предыдущей катастрофой 737 MAX в Индонезии.

Мнения экспертов по поводу причин крушения украинского самолета в Иране: ПЗРК, бомба или неисправность

Рано утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.

Иранская сторона почти сразу после катастрофы заявила, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам".

Телеканал "Аль-Аалам" опубликовал заявление осведомленного источника в иранском руководстве, заявившего, что Тегеран не причастен к катастрофе украинского самолета.

Судя по опубликованной видеозаписи, самолет после падения взорвался и загорелся. При этом за несколько секунд до падения наблюдался пожар в одном из двигателей, от самолета отлетали горящие фрагменты.

BREAKING VIDEO: Footage of the Ukrainian plane while on fire crashing near Tehran, Iran (h/t @lookner) pic.twitter.com/n4fqxFBRBG