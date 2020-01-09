Reuters: основной версией причин катастрофы украинского лайнера в Иране является техническая неисправность

Агентство Reuters сообщает, что пять источников из служб безопасности – три американских, один европейский и один канадский – заявили, что, по оценке западных спецслужб, самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 8 января потерпел катастрофу из-за технической неисправности, а не был сбит ракетой. Канадский источник сообщил, что есть свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

Сообщается также, что американская компания по спутниковому наблюдению за авиаперелетами Aireon собрала данные о последних минутах этого самолета и передала их заинтересованным странам.

В прошлом году компания Aireon предоставила подробные данные о траектории полета разбившегося эфиопского самолета Boeing 737 MAX. На основании этих данных власти США и Канада смогли найти сходство происходившего с предыдущей катастрофой 737 MAX в Индонезии.

Мнения экспертов по поводу причин крушения украинского самолета в Иране: ПЗРК, бомба или неисправность

Рано утром 8 января в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.

На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Помимо девяти членов экипажа (граждан Украины), находились 167 пассажиров, в их числе: 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, трое граждан Великобритании, трое граждан Германии и двое граждан Украины. Многие из пассажиров были иранцами с иным гражданством (это касается граждан Канады, Швеции, Германии и Великобритании, летевших этим рейсом). В то же время, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что из 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Иране самолета, 138 имели гражданство Канады: в Киеве они должны были пересесть в самолет, направляющийся в Северную Америку. То есть многие пассажиры, вылетавшие из Тегерана по иранским паспортам, тоже имели канадское гражданство.

Иранская сторона почти сразу после катастрофы заявила, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам".

Телеканал "Аль-Аалам" опубликовал заявление осведомленного источника в иранском руководстве, заявившего, что Тегеран не причастен к катастрофе украинского самолета.

Судя по опубликованной видеозаписи, самолет после падения взорвался и загорелся. При этом за несколько секунд до падения наблюдался пожар в одном из двигателей, от самолета отлетали горящие фрагменты.

BREAKING VIDEO: Footage of the Ukrainian plane while on fire crashing near Tehran, Iran (h/t @lookner) pic.twitter.com/n4fqxFBRBG – LIVE Breaking News (@NewsBreaking) January 8, 2020

Агентство IRNA опубликовало предварительные выводы: основываясь на показаниях свидетелей и информации диспетчерской службы международного аэропорта имени имама Хомейни, комиссия, расследующая обстоятельства авиакатастрофы, пришла к выводу, что причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей.

Посольство Украины в Иране заявило, что, по предварительной информации, самолет Boeing 737 разбился в результате неисправности двигателя, то есть по техническим причинам, на данном этапе расследования версия теракта или ракетной атаки исключается. Но затем эта информация была удалена, было заявлено, что рассматриваются все версии.

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что разбившийся 8 января самолет Boeing 737, следовавший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, был "одним из лучших с прекрасным и надежным экипажем", передает агентство УНИАН. "Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей ", – подчеркнул Дыхне, выразив соболезнования семьям погибших. Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент МАУ отметил, что самолет исчез с экранов радаров буквально через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Дыхне также особо подчеркнул, что до вечера 7 января компания МАУ не получала предупреждений от властей Ирана по поводу каких-либо угроз, в связи с которыми следовало бы ограничить полеты в эту страну. Вице-президент МАУ Игорь Сосновский отметил, что самолет успел набрать высоту 2400 метров, в такой ситуации вероятность ошибки экипажа минимальна. Он назвал имена погибших летчиков: командир Владимир Японенко, инструктор Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко. Сосновский подчеркнул, что это были опытные пилоты, которые просто не могли допустить катастрофическую ошибку. Руководство МАУ настаивает на том, что самолет был полностью исправен и что катастрофа не произошла по вине экипажа. Таким образом, могут рассматриваться версии технической неисправности, возникшей перед самым взлетом (возможно, в результате диверсии), попадания постороннего предмета в двигатель при наборе высоты, теракта на борту самолета или попадания ракеты в самолет (последние две версии исключаются властями Ирана, но уже не исключаются властями Украины).

Представитель иранского "Красного полумесяца" заявил, что в результате пожара после крушения около Тегерана самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" все тела погибших сильно обгорели, поэтому опознать их невозможно. По всей видимости, идентификация тел погибших будет возможна только с помощью ДНК-экспертизы, которая может занять длительное время.

Отметим, что многие страны приостановили полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака после того, как в ночь на 8 января иранская армия атаковала военные базы на иракской территории. Эта атака была акцией мести американским военным, дислоцированным на иракских базах, за ликвидацию генерала Касема Сулеймани.



