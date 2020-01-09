Выводы расследования: в самолете Сулеймани был американский шпион

Согласно первоначальным выводам расследования ликвидации командующего подразделением "Кудс" Касема Сулеймани, проводимого службами безопасности Ирака, США получали информацию о генерале от целой сети агентов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на связанные со следствием источники.

Согласно публикации, основную роль сыграли сведения, полученные от двух работников частной сирийской авиакомпании Cham Wings. Один из них находился в дамасском аэропорту, второй – на борту вылетевшего из Дамаска самолета, доставившего Сулеймани в Багдад. Еще двое подозреваемых – сотрудники службы безопасности багдадского аэропорта.

Reuters утверждает, что Сулеймани был доставлен прямо к трапу, и в списке зарегистрированных его имени не было. Опасаясь покушения, он не летал собственным самолетом и не использовал мобильные телефоны.

Самолет приземлился в полпервого ночи 3 января. У трапа Сулеймани ждал Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего шиитским ополчением "Аль-Хашд аль-Шааби". Минуя пограничников, бронированные автомобили выехали с территории аэропорта. Около 0:55 по местному времени по ним был нанесен ракетный удар.

Расследованием руководит глава Агентства национальной безопасности Ирака Фалих аль-Файяд. Он также является командующим "Аль-Хашд аль-Шааби". Эта коалиция ополчений считается частью вооруженных сил Ирака, но фактически подчиняется Корпусу стражей Исламской революции.

Добавим, что независимый эксперт Раман Гавами, специализирующийся на исследовании Ирана, сообщил, что, согласно информации, полученной от источника в КСИР, служба внутренней безопасности корпуса проводит массовые аресты представителей командования КСИР. По его информации, арестованы 56 человек.

Он также сообщает, что не удается установить местонахождение человека по имени Хадж Вахид, который был доверенным лицом Сулеймани в Ираке. Эта информация пока не получила подтверждения из других источников.



