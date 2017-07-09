Махмуд Аббас прибыл с визитом в Египет

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас прибыл с визитом в Каир. На повестке дня его переговоров с египетским руководством – региональные проблемы, а также ситуация на палестинских территориях.

9 июля Аббас встретится с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Днем ранее он провел переговоры с министром иностранных дел Самехом Шукри. Палестинский политик выразил поддержку борьбе Египта с террором.

Руководство ПНА обеспокоено сближением египетских властей с ХАМАСом. За последний месяц Каир дважды посещали делегации группировки, контролирующей сектор Газы. Главным вопросом стало обеспечение безопасности границы.

Еще большее беспокойство вызвало участие в переговорах бывшего начальника контрразведки сектора Газы Мухаммада Дахлана. Он считается главным противником Аббаса в движении ФАТХ.

Исмаил Ханийя, который несколько дней назад выступил с первой речью на посту главы политбюро группировки, заявил, что ХАМАС намерен привлечь Дахлана в администрацию Газы. По его словам, тем самым будет продемонстрировано, что ХАМАС создал правительство национального единства.