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Ближний Восток

Саудовская Аравия примет саммит G20

время публикации: 11:48 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати фото
Саудовская Аравия примет саммит G20

В 2020 году встреча в верхах так называемой «Большой двадцатки» пройдет в Саудовской Аравии. Соответствующее решение было принято на гамбургском саммите G20. Объявила о нем представитель принимающей стороны – канцлер Германии Ангела Меркель.

Как отмечает телеканал "Аль-Арабия", выбор подтверждает, что королевство по праву занимает место среди самых экономически мощных государств мира. Отношение его внешнего долга к валовому национальному продукту – самое низкое в двадцатке: всего 13%.

Ситуация на Ближнем Востоке стала одной из основных тем, обсуждавшихся в Гамбурге, наряду с изменениями климата. Встречи лидеров проходили на фоне массовых демонстраций антиглобалистов. Несомненно, в Саудовской Аравии эта проблема не возникнет.

Добавим, что ведущий одного из саудовских телеканалов заявил, что саммит проходит в столице Германии - городе Гамбургер. Эти слова стали одной из самых обсуждаемых тем в арабском сегменте интернета.

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