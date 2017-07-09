Саудовская Аравия примет саммит G20

В 2020 году встреча в верхах так называемой «Большой двадцатки» пройдет в Саудовской Аравии. Соответствующее решение было принято на гамбургском саммите G20. Объявила о нем представитель принимающей стороны – канцлер Германии Ангела Меркель.

Как отмечает телеканал "Аль-Арабия", выбор подтверждает, что королевство по праву занимает место среди самых экономически мощных государств мира. Отношение его внешнего долга к валовому национальному продукту – самое низкое в двадцатке: всего 13%.

Ситуация на Ближнем Востоке стала одной из основных тем, обсуждавшихся в Гамбурге, наряду с изменениями климата. Встречи лидеров проходили на фоне массовых демонстраций антиглобалистов. Несомненно, в Саудовской Аравии эта проблема не возникнет.

Добавим, что ведущий одного из саудовских телеканалов заявил, что саммит проходит в столице Германии - городе Гамбургер. Эти слова стали одной из самых обсуждаемых тем в арабском сегменте интернета.