В Кувейте открылось кафе-мороженое имени знаменитого наркобарона

Семья выходцев из Латинской Америки начала неожиданный бизнес в Кувейте, открыв кафе-мороженое под именем одного из самых известных наркобаронов мира Пабло Эскобара, сообщает РИА Новости со ссылкой на колумбийский сайт El Tiempo.

В публикации отмечается, что это заведение было открыто несколько месяцев назад. Его владельцы решили воспользоваться популярностью фамилии Эскобара после выхода сериала Narcos. Из этого фильма они взяли и названия некоторых других своих блюд, в том числе холодного коктейля "Серебро или свинец", названного так по одной из фраз наркобарона в этом сериале.

Сотрудники фирмы носят майки с изображением улыбающегося Эскобара, которое было сделано в полиции во время его первого ареста.

Пабло Эскобар (1949-1993) колумбийский наркобарон и политический деятель, заработавший более 3 миллиардов долларов на наркобизнесе. Вошел в историю как один из самых известных и жестоких преступников XX века не только Колумбии, но и всего мира. Убивая судей, прокуроров, журналистов, уничтожая гражданские самолеты, полицейские участки и лично казня своих жертв, он вместе с тем пользовался популярностью среди молодежи и бедных слоев населения.

Снятый в Колумбии сериал Narcos, первый сезон которого вышел в августе 2015 года, рассказывает о становлении Пабло Эскобара в качестве главы Медельинского кокаинового картеля.