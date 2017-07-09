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Ближний Восток

Йоав Мордехай в своем блоге на арабском языке рассказал о махинациях ХАМАС с соляркой

время публикации: 17:56 | последнее обновление: 17:56 блог версия для печати

В воскресенье, 9 июля, координатор действий правительства в Иудее и Самарии генерал-майор Йоав Мордехай в своем блоге на Facebook, который ведется на арабском языке, рассказал о махинациях ХАМАС с дизельным топливом, поступающим в Газу для электростанции.

В качестве примера, Йоав Мордехай рассказывает о партии солярки, которая поступила в сектор Газы за последние 18 дней. Он пишет, что электростанция Газы приобрела 7 миллионов литров солярки по 3 шекеля за литр. Но только 65% от полученного объема топлива поступило на электростанцию. Еще около 2,64 миллиона литров (это 32,5%) были конфискованы ХАМАС и перепроданы по спекулятивным ценам.

По данным координатора, ХАМАС "заработал" 10,8 миллиона шекелей, не вернув электростанции стоимость топлива.

В сообщении также отмечается, что ХАМАС продавал дизельное топливо частным лицам по цене 4,37 шекеля за литр, что почти на шекель ниже рыночной цены. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать жителям Газы, что ХАМАС забоится об их благополучии.

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