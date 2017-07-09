В Гизе уничтожены разыскиваемые боевики

Египетская полиция ликвидировала в Гизе, к западу от Каира, двух боевиков террористической группировки "Хасм". Согласно официальным сообщениям, они открыли огонь по полицейским и были уничтожены ответным огнем.

Исламистская группировка "Хасм" совершила несколько терактов в районе Каира и Александрии. Обычно ее жертвами становились представители системы правосудия, военнослужащие и полицейские.

В июне 2017 года два боевика группировки, которая, как утверждается, связано с движением "Братья-мусульмане", были уничтожены в Александрии. Тогда также сообщалось, что джихадисты открыли огонь первыми.