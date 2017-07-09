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Ближний Восток

Германская разведка: "Иран продолжает ядерные разработки"

время публикации: 09:11 | последнее обновление: 09:24 блог версия для печати фото
АЭС в Иране
АЭС в Иране
АЭС в Иране

Несмотря на венские соглашения о судьбе иранской ядерной программы, Исламская республика Иран продолжает разработку ядерного оружия. Об этом свидетельствуют документы германской разведки.

Как пишет сайт "Я Либнан", федеральная прокуратура Гамбурга предъявила обвинительное заключение трем гражданам Германии, нарушившим закон об экспорте. Они поставили Ирану 51 клапан, который может быть использован на расположенном в Араке комбинате, производящем оружейный плутоний.

В соответствии с соглашением, подписанным в 2015 году, комбинат в Араке должен быть выведен из строя. Это одно из условий снятия с Ирана экономических санкций. Критики соглашения, среди которых и Израиль, заявляли, что оно не позволяет создать эффективный механизм контроля.

Разведывательное агентство Баден-Вюртемберга отмечает, что Иран, Пакистан и КНДР продолжают работу над ядерными технологиями – несмотря на санкции. Согласно документу, Тегеран ведет разработку как ядерного оружия, так и средств его доставки.

Также отмечается, что Иран не только закупает военное оборудование через китайские подставные фирмы, но и продолжает поддержку и финансирование террора. В первую очередь речь идет о ливанской группировке "Хизбалла".

"Иран объявил своими врагами государство Израиль, его представительства и сторонников, а также еврейские общины. Заключение ядерного соглашения никак не изменило этого отношения", - цитирует документы германской разведки газета Jerusalem Post.



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