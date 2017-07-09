Египет проверит, связано ли нашествие медуз с расширением Суэцкого канала

В 2017 году Средиземноморское побережье Египта столкнулось с беспрецедентным нашествием медуз. Речь идет о Rhopilema nomadica, том же виде, который наблюдается у берегов Израиля. Его родина – Красное море и Индийский океан.

Фотографии вынесенных не берег мертвых медуз и советы, как бороться с ожогами, - самые обсуждаемые темы в египетском сегменте интернета. Тем временем биологи пытаются найти причины вспышки популяции.

По одной из самых популярных версий, после расширения Суэцкого канала в 2015 году Восточное Средиземноморье стало значительно доступнее для миграции медуз – как и других биологических видов.

Среди других возможных причин называются глобальное потепление, загрязнение акватории органическими отходами, обилие в Средиземном море пищи, которой питаются медузы, снижение численности рыб, которые едят медуз.

Министерство экологии Египта назвало происходящее беспрецедентным феноменом и создало специальную комиссию по расследованию. Оно также призвало население не спешить с выводами, добавив, что крупные нашествия медуз наблюдались и до расширения канала.