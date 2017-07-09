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Ближний Восток

Премьер-министр Ирака прибыл в Мосул и поздравил военных с победой над ИГ

время публикации: 15:55 | последнее обновление: 15:55 блог версия для печати фото
Премьер-министр Ирака прибыл в Мосул и поздравил военных с победой над ИГ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул, чтобы объявить об освобождении города от боевиков "Исламского государства" и поздравить иракских военных с победой.

"Главнокомандующий вооруженными силами Хайдер аль-Абади" прибыл в освобожденный Мосул и поздравил героических бойцов и иракский народ с великой победой", - говорится в официальном заявлении пресс-службы главы правительства Ирака, цитируемом телеканалом BBC.

Ранее иракское государственное телевидение сообщило, что военнослужащие специального антитеррористического подразделения министерства внутренних дел Ирака подняли государственный флаг над выходящим к реке Тигр кварталом Старого города Мосула. В сообщении утверждалось, что войскам и союзным ополченцам оставалось пройти считанные метры, чтобы покончить с последними очагами сопротивления террористической группировки "Исламское государство".

Телеканал "Аль-Джазира" передавал, что многие боевики бросаются в реку, чтобы не попадать в плен. Над городом поднимаются клубы дыма. Время от времени доносится грохот бомбардировки. На улицах множество разлагающихся тел.

Напомним, что еще 29 июня министерство обороны Ирака сообщило об окончании битвы за Мосул. Согласно заявлению, в Старом городе не осталось продолжающих сопротивление боевиков группировки, а власти ИГ в Мосуле пришел конец.

2 июля командование иракских войск сообщило, что в Старом городе остаются четыре очага сопротивления боевиков. "Нам осталось освободить от джихадистов районы аль-Нуджейфи, ас-Сарай, а также части Лакаша и Баб Джадида", - признал генерал Шакар Джавдат.

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