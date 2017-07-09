В Старом Мосуле на берегу Тигра поднят флаг Ирака

Военнослужащие специального антитеррористического подразделения министерства внутренних дел Ирака подняли государственный флаг над выходящим к реке Тигр кварталом Старого города Мосула. Об этом сообщило иракское государственное телевидение.

Как утверждается, войскам и союзным им ополченцам остается пройти считанные метры, чтобы покончить с последними очагами сопротивления террористической группировки "Исламское государство". Сопротивление продолжают не более 100 джихадистов.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что многие боевики бросаются в реку, чтобы не попадать в плен. Над городом поднимаются клубы дыма. Время от времени доносится грохот бомбардировки. На улицах множество разлагающихся тел.

Напомним, что еще 29 июня министерство обороны Ирака сообщило об окончании битвы за Мосул. Согласно заявлению, в Старом городе не осталось продолжающих сопротивление боевиков группировки, а власти ИГ в Мосуле пришел конец.

2 июля командование иракских войск сообщило, что в Старом городе остаются четыре очага сопротивления боевиков. "Нам осталось освободить от джихадистов районы аль-Нуджейфи, ас-Сарай, а также части Лакаша и Баб Джадида", - признал генерал Шакар Джавдат.