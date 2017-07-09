Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 9 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 9 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны шестеро палестинских арабов, пятеро из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Во время операции в Бейт Уммаре был найден тайник с шумовыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью.