Теракт на севере Синайского полуострова: погибли два полицейских, еще девять ранены

В результате взрыва в районе города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова погибли два сотрудника полиции Египта, еще девять получили ранения. Как сообщают египетские СМИ, теракт был совершен в субботу, 8 июля.

Напомним, накануне террористы совершили нападение на позиции египетской армии в деревне Аль-Барат возле города Рафах, на границе с сектором Газы.

Возле армейского блокпоста подорвались два заминированных автомобиля, после чего боевики открыли огонь по солдатам.

Жертвами этого теракта, ответственность за который взяла на себя группировка "Исламское государство", стали 23 египетских военнослужащих.

Египетские военные заявили, что предотвратили террористические атаки еще в нескольких местах на севере Синайского полуострова, уничтожив до 40 террористов и шесть их транспортных средств.