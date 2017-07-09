9 июля 2017 г.
Узнай свою сексориеентацию
Британка перестала брить бороду
Володина делает деньги из воздуха
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
01:14 Теракт на севере Синайского полуострова: погибли два полицейских, еще девять ранены
20:45 Палестинские источники: в переговорах о возвращении тел никакого прорыва нет
13:45 Семья израильтян, оказавшихся на территории ПА, передана израильским военным
10:21 "Аль-Акбар": Израиль и ХАМАС могут договориться о возвращении тел солдат ЦАХАЛа
09:07 Постпред США в ООН: провозглашение Хеврона палестинским объектом оскорбляет историю
08:47 "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт возле Рафаха
16:57 "Аль-Джазира": в результате теракта возле Рафаха погибли более двадцати человек
14:47 В Турции задержаны десятки иностранцев, подозреваемых в причастности к террору
12:44 Женские организации в Газе потребовали равенства в зарплатах с мужчинами
11:28 Теракт в Рафахе: десятки убитых и раненых
Ближний Восток

Теракт на севере Синайского полуострова: погибли два полицейских, еще девять ранены

время публикации: 01:14 | последнее обновление: 01:22 блог версия для печати фото
Теракт на севере Синайского полуострова: погибли два полицейских, еще девять ранены

В результате взрыва в районе города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова погибли два сотрудника полиции Египта, еще девять получили ранения. Как сообщают египетские СМИ, теракт был совершен в субботу, 8 июля.

Напомним, накануне террористы совершили нападение на позиции египетской армии в деревне Аль-Барат возле города Рафах, на границе с сектором Газы.

Возле армейского блокпоста подорвались два заминированных автомобиля, после чего боевики открыли огонь по солдатам.

Жертвами этого теракта, ответственность за который взяла на себя группировка "Исламское государство", стали 23 египетских военнослужащих.

Египетские военные заявили, что предотвратили террористические атаки еще в нескольких местах на севере Синайского полуострова, уничтожив до 40 террористов и шесть их транспортных средств.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 июля 2017 г.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт возле Рафаха
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 июля 2017 г.
"Аль-Джазира": в результате теракта возле Рафаха погибли более двадцати человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 июля 2017 г.
Теракт в Рафахе: десятки убитых и раненых
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 июля 2017 г.
Парламент Египта проголосовал за продление режима чрезвычайного положения







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017