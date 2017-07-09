В Сирии, в районе границы с Израилем, вступило в силу перемирие

В 12:00 по местному времени на юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о прекращении огня. Оно распространяется на провинции Дараа, Кунейтра и Сувейда, в том числе - на территории, примыкающие к израильской и иорданской границам.

Соглашение между сторонниками и противниками режима было достигнуто при посредничестве России, США и Иордании. Отметим, что предыдущие попытки прекратить военные действия в этих провинциях оказывались недолговечными.

"Нас радует готовность сторон прекратить огонь. США по-прежнему стремятся к разгрому «Исламского государства», урегулированию сирийского конфликта, прекращению страданий населения и возвращению беженцев", - сообщил Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

8 июля во время пресс-конференции в Гамбурге президент России Владимир Путин рассказал, что к усилиям по созданию зоны деэскалации в юго-западной Сирии подключен и Израиль. Накануне вылета в Гамбург он провел телефонную беседу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

"Теперь нам нужно договориться о том, каковы будут конкретно границы этих зон, как будет обеспечиваться безопасность в этих зонах. Это очень кропотливая, на первый взгляд даже нудная, но чрезвычайно важная и ответственная работа", - добавил российский лидер.