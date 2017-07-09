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Ближний Восток

Марш в Стамбуле: сотни тысяч человек вышли против Эрдогана

время публикации: 20:15 | последнее обновление: 20:15 блог версия для печати фото
Марш в Стамбуле: сотни тысяч человек вышли против Эрдогана

Сотни тысяч человек вышли в воскресенье, 9 июля, на марш в Стамбуле против режима президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Акции протеста начались еще 25 дней назад и переросли в самую крупную демонстрацию со времен попытки переворота в Турции года назад.

Протестующие несли флаги Турции и знамена со словом "Справедливость". Марш завершился митингом, на котором выступил лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, возглавляющий Республиканскую народную партию Турции. Он заявил о том, что нужно отменить режим чрезвычайного положения в стране и прекратить аресты членов парламента и журналистов.

Президент Эрдоган подверг резкой критике Кылычдароглу, отметив, что "справедливости добиваются в парламенте, а не на улицах". Он также сравнил протестующих с организаторами переворота и пригрозил им судом. Во время проведения марша на улицах Стамбула находились 15 тыс. полицейских.

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