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Ближний Восток

"Исраэль а-Йом": под давлением США и арабских стран Аббас идет на переговоры

время публикации: 07:24 | последнее обновление: 07:36 блог версия для печати фото
Джейсон Гринблатт и Махмуд Аббас
Джаред Кушнер и Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу и Джон Болтон

Высокопоставленный чиновник в Рамалле сообщил о постепенной нормализации отношений с Вашингтоном. Как пишет Даниэль Сириоти в газете "Исраэль а-Йом", палестинская администрация и Белый дом обменялись посланиями, в которых было высказано взаимное желание наладить диалог.

По мнению Сириоти, позиция "Мукаты" изменилась под давлением США и арабских стран, на фоне экономического кризиса в автономии.

Источник в Рамалле говорит, что в скором времени в Вашингтон для встречи с представителями американской администрации отправится делегация чиновников из Рамаллы во главе с Маджидом Фараджем, главой службы безопасности ПА. Тот же источник уведомил о недавних секретных контактах между представителями Дональда Трампа и Махмуда Аббаса. Целью этих контактов, согласно опубликованной информации, является прекращение фактического бойкота усилий, предпринимаемых представителями президента США – советником и зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Джейсоном Гринблаттом.

В публикации упоминается обсуждение экономической части "сделки века" в Бахрейне, в котором, несмотря на бойкот со стороны ПА, приняли участие многие арабские страны. На этой неделе арабские СМИ пишут о том, что политическая часть "сделки" может быть опубликована до выборов в Кнессет 22-го созыва, намеченных на 17 сентября. Гринблатт утверждает, что решение по этому поводу пока не принято. При этом он вновь подчеркивает, что "идеального плана", который бы устроил все стороны, нет и быть не может.

"Исраэль а-Йом" пишет, что в Рамалле понимают: дальнейший бойкот усилий Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта лишает ПА американской экономической помощи. В случае победы Трампа на выборах 2020 года (в публикации говорится о высокой вероятности такого итога предстоящей президентской кампании в США) экономический кризис в ПА усугубится.

Признаком "оттепели в отношениях между Рамаллой и Вашингтоном" Сириоти называет интервью Джейсона Гринблатта палестинской газете "Аль-Айям". Один из приближенных Аббаса заявил, что целью публикации этого интервью было улучшение отношения жителей ПА к идее переговоров с Израилем при посредничестве США. Он также отметил, что Джейсон Гринблатт и посол США в Израиле Дэвид Фридман не являются персонами нон-грата в ПА.

На этом фоне израильская государственная радиостанция "Кан Бет" приводит выступление Дэвида Фридмана на конференции "Объединенные христиане за Израиль", прошедшей в Вашингтоне. Он подверг резкой критике администрацию Аббаса за нападки на Израиль в связи с открытием "дороги паломников" в Иерусалиме. "Не о чем говорить с теми, кто отрицает связь еврейского народа с Иерусалимом", – заявил американский дипломат.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 июля 2019 г.
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