Глава минюста ПА отверг ответственность за террор и заявил о праве на "сопротивление"

Министр юстиции правительства Палестинской автономии Мухаммад аш-Шалалдэ отреагировал на решение окружного суда в Иерусалиме, который 8 июля постановил, что Палестинская администрация несет ответственность за 17 терактов, совершенных боевиками террористических организаций ХАМАС, "Исламский Джихад" и ФАТХ в период "интифады Аль-Акса".

Глава минюста ПА заявил, что решение иерусалимского суда противоречит принципам и нормам международного права и международного гуманитарного права, сообщает агентство Maan.

"С юридической точки зрения и на основе четвертой Женевской конвенции, гражданские лица имеют право защищать себя, сопротивляться оккупанту, а оккупирующее государство несет прямую ответственность за их безопасность", – заявил аш-Шалалдэ, причислив к "гражданским лицам" боевиков террористических организаций.

Мухаммад аш-Шалалдэ сказал, что ответом на решение иерусалимского суда станет активизация судебной системы ПА и подача обращений в международные судебные инстанции против "оккупационных властей". По его словам, соответствующие документы будут переданы в Международный уголовный суд от имени "жертв оккупации", правозащитных организаций и ПА. Он напомнил, что законодательство ряда стран, в частности Бельгии, Германии и Испании, предусматривает судебное преследование тех, кто совершает военные преступления, независимо от места преступления или гражданства.

Таким образом, ПА фактически заявила, что не несет ответственности за теракты против израильтян.

Отметим, что постановление заместителя председателя иерусалимского суда судьи Моше Дрори, озвученное 8 июля, дает возможность жертвам террора начала 2000-х годов требовать от ПА компенсаций за теракты, организованные не связанными с ее структурами боевиками. Речь идет о совокупности 17 исков, поданных, среди прочего, родственниками убитого толпой в Рамалле резервиста Вадима Нуржица, оставшимися в живых членами семьи Гавиш из Алон-Морэ и семьи Дикштейн, родными жертв теракта на перекрестке Меггидо и ряда других терактов. Также в это число входят иск палестинского араба Наамана Шаркии, которого пытали по подозрению в сотрудничестве с Израилем, и групповой иск израильских гидов-проводников, лишившихся заработка в период терактов.

Суд принял позицию адвокатов организации "Шурат а-Дин", сумевших доказать, что палестинское руководство поддерживало и поощряло теракты, даже если не имело к ним прямого отношения, и что вторая интифада была не спонтанным восстанием, а хорошо спланированной военной акцией.

Общая сумма компенсаций по искам, которым постановление дало "зеленый свет" для дальнейшего рассмотрения, превышает миллиард шекелей. Часть этой суммы уже арестована (речь идет о налогах, собираемых Израилем для Палестинской автономии в рамках Парижского протокола).

Ранее израильские суды несколько раз выносили постановления в пользу жертв терактов и их семей, однако только если тем удавалось доказать связь между террористом и палестинской администрацией.

Так, Верховный суд удовлетворил иск семьи Амита Мантина, техника компании "Безек" убитого в июне 2003 года 15-летним жителем Бака аль-Гарбия, поскольку террорист подросток, убивший израильтянина, проходил подготовку в лагере в Иерихоне, работа которого финансировалась палестинской администрацией. В этом лагере царила атмосфера подстрекательства, кроме того, в лагере молодежь прошла военную подготовку и научилась обращаться с оружием. Убийство Амита Мантина произошло через десять дней после окончания лагерной смены.

Постановление в пользу родственников Янива и Шарон Бен-Шалом и Дорона Свири, убитых в августе 2001 года в результате теракта на шоссе №443 между Модиином и Иерусалимом, было вынесено, поскольку теракт был совершен с использованием оружия, полученного террористами от официальных институтов Палестинской автономии.

При этом израильские суды раз за разом отклоняют позицию адвокатов ПА, утверждающих, что автономия должна обладать тем же иммунитетом, которую имеет в аналогичных случаях суверенное государство.